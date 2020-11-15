Пицца

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Re: Пицца

Новое сообщение Ангелина » 15 ноя 2020, 11:11

Мы живем в 21 веке, зачем что-то готовить? У меня вариант поярче для вас — заказать пицца николаев. Быстрая доставка прямо к Вам домой. Большой выбор на любой вкус, и с грибами, и с колбасками, и с курицей. Нужно только позвонить или зайти на их сайт. Экономия и времени и сил. Так что, бросайте свой фартук и выбирайте.


Ангелина
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Re: Пицца

Новое сообщение Fabianna » 05 май 2022, 13:37

Тоже часто заказываем, правда мы из ИФ и любимая наша доставка вот https://prontopizza.ua/product-category/pizza/ Пицца вкусная, нигде больше такой не найдете. К тому же у них и уютные кафе есть) Можно чередовать раз домой заказал, раз в люди вышел)
Fabianna
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