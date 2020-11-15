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Re: Пицца Ангелина » 15 ноя 2020, 11:11 Мы живем в 21 веке, зачем что-то готовить? У меня вариант поярче для вас — заказать пицца николаев . Быстрая доставка прямо к Вам домой. Большой выбор на любой вкус, и с грибами, и с колбасками, и с курицей. Нужно только позвонить или зайти на их сайт. Экономия и времени и сил. Так что, бросайте свой фартук и выбирайте.



Ангелина Читатель Сообщения: 6 Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 14:12 Личное сообщение Вернуться к началу

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