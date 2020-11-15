Пицца
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Re: Пицца
Мы живем в 21 веке, зачем что-то готовить? У меня вариант поярче для вас — заказать пицца николаев. Быстрая доставка прямо к Вам домой. Большой выбор на любой вкус, и с грибами, и с колбасками, и с курицей. Нужно только позвонить или зайти на их сайт. Экономия и времени и сил. Так что, бросайте свой фартук и выбирайте.
- Ангелина
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 14:12
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Re: Пицца
Тоже часто заказываем, правда мы из ИФ и любимая наша доставка вот https://prontopizza.ua/product-category/pizza/ Пицца вкусная, нигде больше такой не найдете. К тому же у них и уютные кафе есть) Можно чередовать раз домой заказал, раз в люди вышел)
- Fabianna
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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