Посуда

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Посуда

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 12:28

Присматриваю себе алюминиевый казан, все хочу попробовать в нем плов приготовить. У кого есть, как отзывы?


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Неваляшка
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Сообщения: 98
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Re: Посуда

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 13:19

Здравствуйте, у меня два казана, один уличный и один из алюминия для дома. В уличном обычно мясо жарю, картошку на мангале, очень удобно когда гости во дворе собираются. Алюминиевый тоже крутой, но он у меня не большой, на четыре литра, брала здесь. Что могу сказать? Плов восхитительный, иногда в казане щи готовлю в духовке, мои в восторге. Только надо было бы побольше брать, потому что съедается все моментально.
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Laluna
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Сообщения: 87
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Re: Посуда

Новое сообщение Lex » 25 дек 2020, 19:03

Такие казаны очень даже дорого стоят, нужно посмотреть что там в интернете есть дешевле, я бы так сделал
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Re: Посуда

Новое сообщение KristoferUA » 20 апр 2021, 23:07

Мы живем в квартире и наличие казана для нас не важно. Когда ездим к друзьям, очень вкусню еду они в нем готовят. Нам больше кухонная посуда необходима. Вот недавно приобрели здесь столовую посуду https://www.lora.ua/posuda/stolovaya-posuda/ . Магазин с огромным ассортиментом домашней посуды, отличного качества и по разумным ценам. Я заказала набор тарелок, очень довольна покупкой

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Re: Посуда

Новое сообщение fenix33 » 25 май 2022, 17:33

Всем привет. Недавно искала хороший подарок для подружки и решила подарить уникальную посуду о которой прочитала в статье https://zaberemenetkak.ru/psychology/dl ... osude.html - деколь на посуде сейчас пользуется очень большим спросом. Получилось очень оригинально и подружке понравилось. Всем рекомендую 8-)
fenix33
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