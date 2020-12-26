Рецепты
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Рецепты
Запекала тут курицу под шубкой из грибов, помидор и сыра. Получилась сухая, хотя само сочетание очень интересное, хотелось бы повторить. Что можно еще в рецепт добавить, чтобы мясо не было сухим?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Я обычно когда запекаю что-то, обязательно сметану добавляю слоем или майонез, если сметаны нет. Хотя курица сама по себе сухая, я думаю, вам ее предварительно надо помариновать в чем-то жирном. Или, как вариант - мясная запеканка с грибами, там в рецепт тоже входит курица, грибы, лук и так далее. Но курица кусочками режется, а не целой грудкой, поэтому получается очень даже сочной, моим нравится.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Рецепты
Часто готовим мясо в домашних условиях, так что поделюсь одним секретом, как сделать вкус более приятным, когда коптите. Тут нужна правильная щепа для копчения https://grillpoint.com.ua/aksessuary/dlja-kopchenija/ не смотря на оборудование, она играет весьма важную роль, так что лучше взять действительно качественную. Посмотрите, мы берем именно такую и качество еды получается просто превосходным.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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