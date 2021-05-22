Суши
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Суши
Подскажите где в Краснодаре можно приобрести вкусные и свежие суши по доступной цене.
- СТЕПАНН
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 май 2021, 15:02
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Re: Суши
Я бы вам посоветовал поспрашивать друзей и знакомых.
- Петр
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 май 2021, 13:39
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Re: Суши
Мы тоже очень долгое время искали где в Краснодаре можно приобрести вкусные и свежие суши по доступной цене и нам знакомые посоветовали обратить внимание на https://kd.avtosushi.ru там и покупаем.
- ОЛЕГГ
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 май 2021, 22:23
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Re: Суши
А где вкусные суши покушать в Киеве? Интересует с доставкой на дом. Есть хорошие рестораны или сайты?
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Otto
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Re: Суши
Сейчас много где можно заказать вкусные суши, но вот мне нравится очень доставка с сайта Ninja Sushi. У них и вкусно, и не дорого, и суши большие. Часто беру из каталога топ суши https://ninjasushi.com.ua/ , здесь собраны самые вкусные, которые обязательно нужно попробовать. Доставка у них очень быстрая, суши качественные, пробуйте.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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