Суши

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Суши

Новое сообщение СТЕПАНН » 22 май 2021, 15:07

Подскажите где в Краснодаре можно приобрести вкусные и свежие суши по доступной цене.


СТЕПАНН
 
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Re: Суши

Новое сообщение Петр » 23 май 2021, 13:41

Я бы вам посоветовал поспрашивать друзей и знакомых.
Петр
 
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Re: Суши

Новое сообщение ОЛЕГГ » 23 май 2021, 22:27

Мы тоже очень долгое время искали где в Краснодаре можно приобрести вкусные и свежие суши по доступной цене и нам знакомые посоветовали обратить внимание на https://kd.avtosushi.ru там и покупаем.
ОЛЕГГ
 
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Re: Суши

Новое сообщение Otto » 28 окт 2021, 11:29

А где вкусные суши покушать в Киеве? Интересует с доставкой на дом. Есть хорошие рестораны или сайты?
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Re: Суши

Новое сообщение Miranda » 28 окт 2021, 15:20

Сейчас много где можно заказать вкусные суши, но вот мне нравится очень доставка с сайта Ninja Sushi. У них и вкусно, и не дорого, и суши большие. Часто беру из каталога топ суши https://ninjasushi.com.ua/ , здесь собраны самые вкусные, которые обязательно нужно попробовать. Доставка у них очень быстрая, суши качественные, пробуйте.

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