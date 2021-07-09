Кофейня

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Кофейня

Новое сообщение Мируша » 09 июл 2021, 12:45

Всем привет ,открываю маленькую кофейню. Начинаю делать ремонт и покупать по немного продукты .Кофе-машинки куплены ,сижу думаю что мне вообще нужно


Мируша
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июл 2021, 12:43
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Re: Кофейня

Новое сообщение Нигма » 09 июл 2021, 12:49

Привет) Начти с малого. Купить сам кофе, сахар,посуду, добавки в кофе .Кстате у меня почему то коф ассоциируется с сиропами. С кокосовым сиропом :roll: .Я заказывала недавно домой с этого сайта https://top-sirop74.ru/siropy/ . Рекомендую, без этого никак.
Нигма
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июл 2021, 12:45
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Re: Кофейня

Новое сообщение Annes95 » 11 июл 2021, 17:10

Свое дело это хорошо
Annes95
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2021, 13:45
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Re: Кофейня

Новое сообщение VanoSan » 11 июл 2021, 17:17

Для людей которые хорошо розбераються в кофе уже давно не секрет что залог вкуса во многом зависит и от воды. Советую вам найти хорошего поставшика. В кафе где я работаю мы заказываем воду с доставкой здесь https://vodaplus.ru/ . За много лет сотруднечиства у нас не возникало с ними проблем.
VanoSan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2021, 17:10
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Re: Кофейня

Новое сообщение Alex25 » 18 ноя 2021, 10:07

Кофейня - отличный вариант.
Alex25
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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