Кофейня
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Кофейня
Всем привет ,открываю маленькую кофейню. Начинаю делать ремонт и покупать по немного продукты .Кофе-машинки куплены ,сижу думаю что мне вообще нужно
- Мируша
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 июл 2021, 12:43
-
Re: Кофейня
Привет) Начти с малого. Купить сам кофе, сахар,посуду, добавки в кофе .Кстате у меня почему то коф ассоциируется с сиропами. С кокосовым сиропом .Я заказывала недавно домой с этого сайта https://top-sirop74.ru/siropy/ . Рекомендую, без этого никак.
- Нигма
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 июл 2021, 12:45
-
Re: Кофейня
Свое дело это хорошо
- Annes95
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2021, 13:45
-
Re: Кофейня
Для людей которые хорошо розбераються в кофе уже давно не секрет что залог вкуса во многом зависит и от воды. Советую вам найти хорошего поставшика. В кафе где я работаю мы заказываем воду с доставкой здесь https://vodaplus.ru/ . За много лет сотруднечиства у нас не возникало с ними проблем.
- VanoSan
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 июл 2021, 17:10
-
Re: Кофейня
Кофейня - отличный вариант.
- Alex25
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1