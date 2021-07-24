Хочу суши заказать для вечера с девушкой

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Хочу суши заказать для вечера с девушкой

Новое сообщение Osvald » 24 июл 2021, 08:51

Хочу суши заказать для вечера с девушкой, где в Мск недорого можно их купить?


Osvald
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой

Новое сообщение Naidjel » 24 июл 2021, 11:10

рекомендую вам покупать через магазин Кинтероо
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Naidjel
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой

Новое сообщение sizov » 24 июл 2021, 23:50

А мне больше пицца нравится.
sizov
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой

Новое сообщение Axilless » 25 июл 2021, 00:13

Здравствуйте, мы сами с женой постоянно заказываем суши на дом через данный ресторан https://daikon-sushi.ru / . Очень нравится у них то, что доставляют роллы и суши быстро, вкусно и недорого. Очень радует и цена и качество. Заказывайте, не пожалеете
Axilless
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой

Новое сообщение sizov » 02 ноя 2021, 02:41

В любом кафе можно заказать.
sizov
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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