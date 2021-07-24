Хочу суши заказать для вечера с девушкой
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Хочу суши заказать для вечера с девушкой
Хочу суши заказать для вечера с девушкой, где в Мск недорого можно их купить?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой
рекомендую вам покупать через магазин Кинтероо
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой
А мне больше пицца нравится.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой
Здравствуйте, мы сами с женой постоянно заказываем суши на дом через данный ресторан https://daikon-sushi.ru / . Очень нравится у них то, что доставляют роллы и суши быстро, вкусно и недорого. Очень радует и цена и качество. Заказывайте, не пожалеете
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Хочу суши заказать для вечера с девушкой
В любом кафе можно заказать.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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