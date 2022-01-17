Купить жильё в Самаре?

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Купить жильё в Самаре?

Новое сообщение meggi » 17 янв 2022, 15:24

Хочу порекомендовать вам действительно одно замечательное риэлторское агентство https://rielt63.ru в котором вы сможете выбрать или обменять жилплощадь. Работают в городе Самаре, имеют большой ассортимент жилья. Помогут вам со всеми сопроводительными документами. Обращайтесь к ним.


meggi
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