Сколько калорий в чае?

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Сколько калорий в чае?

Новое сообщение Rotary » 20 мар 2022, 22:56

Привет, форумчани! Хочу с вами поделиться довольно интересной информацией, а именно сколько калорий в чае на самом деле, нашла отличную статью на данную тему, тут есть подробная информация https://kivahan.ru/skolko-kalorij-v-chae/ , если говорить вкратце, то зависит от вида чая, добавляете вы сахар или нет и тд)


Rotary
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