Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ
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Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ
Ребята нам нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ, можете подсказать компанию которая занимается такими вопросами?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ
Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ можете заказать здесь, не так давно у меня знакомые тут заказали, стоимость услуги тут не высокая, очень вкусно готовят, тут можно заказывать так же для субботников и других мероприятий, можете изучить весь ассортимент услуг на сайте.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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