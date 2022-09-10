Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ

Новое сообщение Lowe » 10 сен 2022, 21:37

Ребята нам нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ, можете подсказать компанию которая занимается такими вопросами?


Lowe
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
Вернуться к началу

Re: Нужно организовать Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ

Новое сообщение max777 » 10 сен 2022, 22:34

Питание на полевой кухне для мероприятий ЖКХ можете заказать здесь, не так давно у меня знакомые тут заказали, стоимость услуги тут не высокая, очень вкусно готовят, тут можно заказывать так же для субботников и других мероприятий, можете изучить весь ассортимент услуг на сайте.
max777
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group