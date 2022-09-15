Доставка кейтеринга в Москве
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Доставка кейтеринга в Москве
Тем, у кого совершенно нет времени на поход в ресторан или хотелось бы просто угостить гостей чем-нибудь вкусненьким, в такие моменты могут помочь готовые решения. Одним из них является кейтеринг. Доставка кейтеринга в коробке и фуршетных наборов в Москве и МО, подробнее здесь http://moscow.naydemvam.ru/viewtopic.php?id=17780
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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