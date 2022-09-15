Доставка кейтеринга в Москве

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Доставка кейтеринга в Москве

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 15 сен 2022, 20:11

Тем, у кого совершенно нет времени на поход в ресторан или хотелось бы просто угостить гостей чем-нибудь вкусненьким, в такие моменты могут помочь готовые решения. Одним из них является кейтеринг. Доставка кейтеринга в коробке и фуршетных наборов в Москве и МО, подробнее здесь http://moscow.naydemvam.ru/viewtopic.php?id=17780


cossotectsuvwyi95
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Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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