Где можно купить кумыс?

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Где можно купить кумыс?

Новое сообщение fedorborisenko198 » 16 сен 2022, 01:30

Всем привет, очень люблю днём выпить кумыса стаканчик, но вот не знаю где можно заказать хороший настоящий, может тут кто знает поставщика хорошего?


fedorborisenko198
 
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Re: Где можно купить кумыс?

Новое сообщение roman27 » 16 сен 2022, 11:24

Я вот недавно попробовал кумыс от ребят из https://кумыс.москва у них тут очень классная цена на него, и сразу по вкусу понятно что и правда хорошего качества, без вкусовых добавок там разных, прям именно хороший настоящий кумыс
roman27
 
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