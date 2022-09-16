Где можно купить кумыс?
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Где можно купить кумыс?
Всем привет, очень люблю днём выпить кумыса стаканчик, но вот не знаю где можно заказать хороший настоящий, может тут кто знает поставщика хорошего?
- fedorborisenko198
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 01:28
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Re: Где можно купить кумыс?
Я вот недавно попробовал кумыс от ребят из https://кумыс.москва у них тут очень классная цена на него, и сразу по вкусу понятно что и правда хорошего качества, без вкусовых добавок там разных, прям именно хороший настоящий кумыс
- roman27
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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