Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию

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Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию

Новое сообщение Lowe » 29 сен 2022, 15:56

Доброго дня, мне срочно нужно заказать выездной кейтеринг, можете подсказать компанию которая занимается организацией таких кейтерингов?


Lowe
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Re: Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию

Новое сообщение max777 » 29 сен 2022, 16:04

Есть такая компания https://polkovnik-men.ru здесь вы можете заказать кейтеринг, я заказывал тут на прошлой неделе, моей семье очень понравилось, мы и ранее у других компаний заказывали, но тут нам понравились и цена и еду очень вкусно сделали, я даже не ожидал такого результата, а так конечно сами смотрите все подробно.
max777
Читатель
 
Сообщения: 29
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