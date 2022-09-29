Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию
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Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию
Доброго дня, мне срочно нужно заказать выездной кейтеринг, можете подсказать компанию которая занимается организацией таких кейтерингов?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Где заказать выездной кейтеринг? подскажите компанию
Есть такая компания https://polkovnik-men.ru здесь вы можете заказать кейтеринг, я заказывал тут на прошлой неделе, моей семье очень понравилось, мы и ранее у других компаний заказывали, но тут нам понравились и цена и еду очень вкусно сделали, я даже не ожидал такого результата, а так конечно сами смотрите все подробно.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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