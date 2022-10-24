Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс
Здравствуйте форумчане. Я ищу интересную информацию про Макдоналдс. Где то есть материалы про их бренд после ухода из России?
- Виталик
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 19:33
-
Re: Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс
Вот статья https://reklamasite.ru/novyy-logotip-makdonalds/ в которой хорошо написали про их новый логотип. Там же и рассказывается про то, что было с брендом после ухода из России. Мне кажется это для вас самое то по интересующей вас теме. Да и сайт на котором опубликована статья, довольно интересный.
- nikol
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3