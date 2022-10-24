Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс

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Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс

Новое сообщение Виталик » 24 окт 2022, 06:53

Здравствуйте форумчане. Я ищу интересную информацию про Макдоналдс. Где то есть материалы про их бренд после ухода из России?


Виталик
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Re: Ищу интересные материалы про бренд Макдоналдс

Новое сообщение nikol » 24 окт 2022, 12:58

Вот статья https://reklamasite.ru/novyy-logotip-makdonalds/ в которой хорошо написали про их новый логотип. Там же и рассказывается про то, что было с брендом после ухода из России. Мне кажется это для вас самое то по интересующей вас теме. Да и сайт на котором опубликована статья, довольно интересный.
nikol
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