Выпечка без глютена: чем заменить пшеничную муку
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Выпечка без глютена: чем заменить пшеничную муку
Выпечка без глютена: чем заменить пшеничную муку смотрите по ссылке Если вас интересуют безглютеновые сладости, вам подойдут не все рецепты из мировой кухни. Прочитав рецепты пирогов и куличей, печенья и блинов, вы обязательно найдете пшеничную муку. Это неудивительно, поскольку пшеница — самый простой, дешевый и очевидный выбор как для пекаря, так и для кондитера. Химический состав делает зерно идеальным компонентом для производства кондитерских изделий и хлеба. Проблема возникает только в том случае, если вы по той или иной причине ищете рецепты безглютеновой выпечки.
- Белочка с
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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