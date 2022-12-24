Где купить мангал?

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Где купить мангал?

Новое сообщение MilaTim25 » 24 дек 2022, 22:00

Всем добрый вечер! Где можно приобрести мангал?


MilaTim25
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Сообщения: 57
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Re: Где купить мангал?

Новое сообщение natad820 » 24 дек 2022, 22:58

Сейчас популярны мангалы Лофт Они выполнены в простом вроде бы исполнении, но есть и местами грубые элементы, которые придают индивидуальность и неповторимость на участке. Я посоветую Вам производство Аrtli, они занимаются производством мангалов любой сложности.
natad820
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