Санта » 28 янв 2023, 16:13

Я тут решила мужу в качестве подарка на 23 февраля приобрести хороший самогонный аппарат, чтоб ему было чем заниматься, когда мы с ним на даче. Как Вы думаете, какой аппарат и где лучше всего взять?