Самогонный аппарат

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Самогонный аппарат

Новое сообщение Санта » 28 янв 2023, 16:13

Я тут решила мужу в качестве подарка на 23 февраля приобрести хороший самогонный аппарат, чтоб ему было чем заниматься, когда мы с ним на даче. Как Вы думаете, какой аппарат и где лучше всего взять?


Санта
 
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Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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Re: Самогонный аппарат

Новое сообщение Рибон » 28 янв 2023, 16:31

Если серьезно подходить к этому вопросу - то надо посмотреть отзывы и обзоры, чтоб хоть примерно понимать какие из них будут лучше. Как по мне - то самогонный аппарат 30 литров купить будет лучше, такие аппараты удобны, по этому с ними даже новички без труда справятся.
Рибон
Фанат
 
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