Самогонный аппарат
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Самогонный аппарат
Я тут решила мужу в качестве подарка на 23 февраля приобрести хороший самогонный аппарат, чтоб ему было чем заниматься, когда мы с ним на даче. Как Вы думаете, какой аппарат и где лучше всего взять?
- Санта
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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Re: Самогонный аппарат
Если серьезно подходить к этому вопросу - то надо посмотреть отзывы и обзоры, чтоб хоть примерно понимать какие из них будут лучше. Как по мне - то самогонный аппарат 30 литров купить будет лучше, такие аппараты удобны, по этому с ними даже новички без труда справятся.
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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