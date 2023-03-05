Гриль, мангал, барбекю.

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Гриль, мангал, барбекю.

Новое сообщение Pashikse » 05 мар 2023, 23:34

Самый лучший отдых не обходится без шашлыка! Шашлык - это не блюдо, а явление, ставшее частью нашей культуры. Он присутствует на многих праздниках и является одним из главных блюд. Без него не может обойтись не один пикник, кемпинг или сбор на даче! Только по одной причине шашлыка может не оказаться на столе и эта причина - отсутствие мангала! Если так случилось, что у вас его нет, то вы можете купить мангал https://teplo-vhati.com.ua/g87036117-ka ... -dostavkoj в магазине TEPLO VHATI. И поверьте вы не пожалеете!


Pashikse
 
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Зарегистрирован: 07 фев 2023, 19:47
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