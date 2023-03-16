Как готовить омлет в мультиварке?

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Как готовить омлет в мультиварке?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 мар 2023, 12:23

Привет всем, подскажите блюда в мультиварке вкусные получаются? как научиться готовить омлет в мультиварке? кто готовил?


samoeglavnoe**
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?

Новое сообщение IntoSpace » 17 мар 2023, 11:30

В настоящее время готовить очень просто, даже мужчина может готовить если остался надолго дома без жены, впрочем моя ситуация)) вот есть рецепты здесь https://multipovarenok.ru/kak-prigotovi ... varke.html а точнее здесь можно готовить блюда в мультиварке, и омлет можно готовить, и кстати очень вкусно получается, вы попробуйте приготовить по данному рецепту, думаю у вас тоже получится.
IntoSpace
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?

Новое сообщение Alma » 11 мар 2024, 08:42

Простой рецепт как приготовить омлет.

Омлет "Вкус настоящего детства" (в духовке)

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Омлет – это идеальный завтрак на все времена, а запеченный в духовке – еще полезней. Омлет приготовить сможет каждый, главное - знать несколько тонкостей, и у вас тоже получится высокий и сочный омлет, как в детском саду! Нужно, правда, проснуться раньше, чтобы порадовать своих близких вкусным и полезным завтраком.

Продукты

(на 4 порции)

Яйцо – 6 шт.

Молоко – 300 мл

Соль – по вкусу

Масло сливочное – 20 г

Как приготовить омлет в духовке:

Смешиваем яйца, соль и молоко.

Выливаем в смазанную маслом форму и запекаем 30-40 минут при 180-190 градусах.

Омлет после духовки немного садится, но это не мешает оставаться ему высоким, пористым и вкусным!

Удачного приготовления и приятного аппетита!

Alma
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?

Новое сообщение alinagrinyuk » 11 мар 2024, 10:09

Взбейте яйца в миске, добавьте соль, перец и другие ингредиенты по вкусу. Включите мультиварку, выберите режим "Варка" или "Пар". Когда вода закипит, поместите миску с яйцами. Готовьте до полной готовности омлета.
alinagrinyuk
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