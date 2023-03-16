Alma » 11 мар 2024, 08:42

Омлет "Вкус настоящего детства" (в духовке)

Омлет – это идеальный завтрак на все времена, а запеченный в духовке – еще полезней. Омлет приготовить сможет каждый, главное - знать несколько тонкостей, и у вас тоже получится высокий и сочный омлет, как в детском саду! Нужно, правда, проснуться раньше, чтобы порадовать своих близких вкусным и полезным завтраком.

Продукты

(на 4 порции)

Яйцо – 6 шт.

Молоко – 300 мл

Соль – по вкусу

Масло сливочное – 20 г

Как приготовить омлет в духовке:

Смешиваем яйца, соль и молоко.

Выливаем в смазанную маслом форму и запекаем 30-40 минут при 180-190 градусах.

Омлет после духовки немного садится, но это не мешает оставаться ему высоким, пористым и вкусным!

Удачного приготовления и приятного аппетита!