Как готовить омлет в мультиварке?
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Как готовить омлет в мультиварке?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?
Омлет "Вкус настоящего детства" (в духовке)
Омлет – это идеальный завтрак на все времена, а запеченный в духовке – еще полезней. Омлет приготовить сможет каждый, главное - знать несколько тонкостей, и у вас тоже получится высокий и сочный омлет, как в детском саду! Нужно, правда, проснуться раньше, чтобы порадовать своих близких вкусным и полезным завтраком.
Продукты
(на 4 порции)
Яйцо – 6 шт.
Молоко – 300 мл
Соль – по вкусу
Масло сливочное – 20 г
Как приготовить омлет в духовке:
Смешиваем яйца, соль и молоко.
Выливаем в смазанную маслом форму и запекаем 30-40 минут при 180-190 градусах.
Омлет после духовки немного садится, но это не мешает оставаться ему высоким, пористым и вкусным!
Удачного приготовления и приятного аппетита!
- Alma
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 янв 2021, 21:50
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Re: Как готовить омлет в мультиварке?
- alinagrinyuk
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 10:07
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