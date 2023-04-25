Нужна компания по поставке кулинарии
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Нужна компания по поставке кулинарии
Где можно найти хорошую компанию, которая занимается производством и поставкой еды в Москве и МО? Какие советы есть по поиску проверенного поставщика качественной продукции?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужна компания по поставке кулинарии
Я рекомендую компанию "Про вкус" https://provkus.info/ для всех любителей вкусной еды! Я уже несколько раз заказывал у них кулинарию на мероприятия и всегда был полностью удовлетворен. Их продукты всегда свежие и вкусные, а обслуживание клиентов на высшем уровне. Они действительно ставят своих клиентов на первое место и готовы пойти на любые удобства, чтобы удовлетворить их потребности. Я рекомендую "Про вкус" для любых мероприятий, от домашних вечеринок до корпоративных мероприятий. Вы не пожалеете о выборе этой компании!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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