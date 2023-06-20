ИНГРЕДИЕНТЫ:
яйцо — 1 шт.
сахар — 150 грамм
растительное масло — 80 мл
молоко — 100 мл
экстракт ванили — 1 ч.ложка
мука — 200 грамм
соль — ¼ ч.ложки
разрыхлитель — 2 ч.ложки
голубика — 1 стакан
В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль. Взбейте миксером в пышную пену.
Продолжая взбивать влейте растительное масло и молоко.
Добавьте экстракт ванили, муку и разрыхлитель. Перемешайте лопаткой до однородного состояния.
Добавьте голубику и аккуратно вмешайте голубику в тесто.
Форму для маффинов застелите бумажными вкладышами.
Разложите тесто по формочкам для кексов, наполняйте формочки на ¾. Сверху посыпьте небольшим количеством сахара.
Выпекайте маффины в предварительно разогретой до 190 °C духовке 20-25 минут или до тех пор, пока верхняя часть не перестанет намокать, а зубочистка, вставленная в середину кекса, выйдет с крошками, а не с влажным тестом.
Полностью охладите маффины перед подачей.
Приятного аппетита!