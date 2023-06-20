Барбара » 20 июн 2023, 13:37

Простой рецепт - маффины с голубикой , который сможет приготовить даже новичок на кухне. Маффины с голубикой отлично дополнят ваш чай или кофе и добавят хорошего настроения. По этому рецепту получается 10 стандартных маффинов с голубикой. Вместо голубики можно использовать чернику или черную смородину — будут также очень вкусные кексы с голубикой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

яйцо — 1 шт.

сахар — 150 грамм

растительное масло — 80 мл

молоко — 100 мл

экстракт ванили — 1 ч.ложка

мука — 200 грамм

соль — ¼ ч.ложки

разрыхлитель — 2 ч.ложки

голубика — 1 стакан

В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте сахар и соль. Взбейте миксером в пышную пену.

Продолжая взбивать влейте растительное масло и молоко.

Добавьте экстракт ванили, муку и разрыхлитель. Перемешайте лопаткой до однородного состояния.

Добавьте голубику и аккуратно вмешайте голубику в тесто.

Форму для маффинов застелите бумажными вкладышами.

Разложите тесто по формочкам для кексов, наполняйте формочки на ¾. Сверху посыпьте небольшим количеством сахара.

Выпекайте маффины в предварительно разогретой до 190 °C духовке 20-25 минут или до тех пор, пока верхняя часть не перестанет намокать, а зубочистка, вставленная в середину кекса, выйдет с крошками, а не с влажным тестом.

Полностью охладите маффины перед подачей.

Приятного аппетита!