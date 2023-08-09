IntoSpace » 09 авг 2023, 22:52

Я нашел одну отличную компанию, которая точно справится с такой задачей. Это https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... rvom-meste ""Обслуживание специального назначения"". Они специализируются на профессиональном кейтеринге в экстремальных условиях. У самого был опыт сотрудничества с ними.

Они обладают мощным оборудованием для аварийных работ и экстренных ситуаций вечером и ночью. Если мероприятие будет на открытом воздухе и потребуется дополнительное освещение, они предоставляют автономное световое оборудование.

Что мне нравится, так это их подход к еде. Все блюда не только вкусные, но и оригинально подаются. Они предоставляют как классические варианты меню, так и что-то более экзотическое.

Советую точно обратиться к ним. Посмотри их сайт или позвони им по номеру, который легко найдешь в интернете. Надеюсь, что и тебе они помогут успешно организовать мероприятие!

"