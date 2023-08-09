Где найти кейтеринг для экстремальных условий?
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Где найти кейтеринг для экстремальных условий?
Привет, ребята! У кого-нибудь есть опыт заказа кейтеринга для сложных условий? Нужно организовать мероприятие на открытом воздухе, и хотелось бы, чтобы еда была вкусной и качественной. Поделитесь, пожалуйста, информацией, где можно найти такую компанию?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти кейтеринг для экстремальных условий?
Я нашел одну отличную компанию, которая точно справится с такой задачей. Это https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... rvom-meste ""Обслуживание специального назначения"". Они специализируются на профессиональном кейтеринге в экстремальных условиях. У самого был опыт сотрудничества с ними.
Они обладают мощным оборудованием для аварийных работ и экстренных ситуаций вечером и ночью. Если мероприятие будет на открытом воздухе и потребуется дополнительное освещение, они предоставляют автономное световое оборудование.
Что мне нравится, так это их подход к еде. Все блюда не только вкусные, но и оригинально подаются. Они предоставляют как классические варианты меню, так и что-то более экзотическое.
Советую точно обратиться к ним. Посмотри их сайт или позвони им по номеру, который легко найдешь в интернете. Надеюсь, что и тебе они помогут успешно организовать мероприятие!
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- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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