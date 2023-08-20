Суші роли Львів
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Суші роли Львів
Дорого не завжди означає добре. Але це не означає, що у всіх місцях погано готують суші. Мені ось найбільше Суші роли Львів вони подобаються у sushi-point.com.ua ..Саме завдяки їм я полюбив їх. Хоча раніше взагалі не подобалися, але замовляв у іншому закладі. Зараз поки розповідаю, аж захотілося їх і піду напевно замовлю сет. У них, до речі, є ще доставка і досить швидка.
- jaimecorbet
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 мар 2023, 17:35
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