Икра
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Икра
А какая икра для вас лучше - черная или красная?
- Ilonna
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Икра
Привет, в принципе нет особого предпочтения, так как нравится и та и та, но конечно черная намного лучше но и стоит на порядок дороже, так вот к примеру купить икру белуги можно вполне недорого в интернет магазине Егора Осетрова - классный выбор и конечно быстрая доставка.
- venom
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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