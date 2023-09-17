Икра

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Икра

Новое сообщение Ilonna » 17 сен 2023, 15:50

А какая икра для вас лучше - черная или красная?


Ilonna
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Икра

Новое сообщение venom » 17 сен 2023, 18:07

Привет, в принципе нет особого предпочтения, так как нравится и та и та, но конечно черная намного лучше но и стоит на порядок дороже, так вот к примеру купить икру белуги можно вполне недорого в интернет магазине Егора Осетрова - классный выбор и конечно быстрая доставка.
venom
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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