lydmula888 » 24 сен 2023, 13:33

Всем привет! Мне никогда ранее не доводилось пробовать виски, и я намереваюсь исправить это в ближайшие выходные. Если у вас есть опыт в выборе этого напитка, пожалуйста, порекомендуйте мне качественный виски, и, возможно, интернет-магазин, где его можно приобрести.