Где найти вкусные рецепты?
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Где найти вкусные рецепты?
Привет, друзья форумчане! Мне нужен совет. Я хочу научиться готовить разные вкусности, но не знаю, где найти интересный сайт с разнообразными рецептами. Мне бы хотелось, чтобы там были подробные инструкции и фотографии по шагам. Поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями и опытом!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где найти вкусные рецепты?
Привет! Я тоже люблю готовить, и могу посоветовать тебе отличный ресурс - receptino.ru читайте здесь. Там собраны рецепты приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей, и фруктов с подробными пошаговыми фотографиями. Этот сайт помог мне много раз разнообразить нашу домашнюю кухню. Особенно хороши их рецепты аппетитной выпечки и закусок. Попробуй, уверен, тебе понравится!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 217
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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