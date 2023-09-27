Где найти вкусные рецепты?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где найти вкусные рецепты?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 сен 2023, 21:52

Привет, друзья форумчане! Мне нужен совет. Я хочу научиться готовить разные вкусности, но не знаю, где найти интересный сайт с разнообразными рецептами. Мне бы хотелось, чтобы там были подробные инструкции и фотографии по шагам. Поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями и опытом!


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Где найти вкусные рецепты?

Новое сообщение IntoSpace » 27 сен 2023, 22:00

Привет! Я тоже люблю готовить, и могу посоветовать тебе отличный ресурс - receptino.ru читайте здесь. Там собраны рецепты приготовления мяса, птицы, рыбы, овощей, и фруктов с подробными пошаговыми фотографиями. Этот сайт помог мне много раз разнообразить нашу домашнюю кухню. Особенно хороши их рецепты аппетитной выпечки и закусок. Попробуй, уверен, тебе понравится!
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group