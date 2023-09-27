samoeglavnoe** » 27 сен 2023, 21:52

Привет, друзья форумчане! Мне нужен совет. Я хочу научиться готовить разные вкусности, но не знаю, где найти интересный сайт с разнообразными рецептами. Мне бы хотелось, чтобы там были подробные инструкции и фотографии по шагам. Поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями и опытом!