Хочу заказать еду с доставкой
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Хочу заказать еду с доставкой
Сегодня у меня очень плотный график, и я не успеваю приготовить ужин. Хочу заказать еду с доставкой, но не знаю, в какой ресторан. Может, кто-нибудь может посоветовать хороший ресторан с доставкой?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу заказать еду с доставкой
Ужин с доставкой? Хорошая идея. Наши предки были бы в восторге от таких возможностей. Гугли меню, заказывай, и готовься к кульминации вкусового оргазма.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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