Хочу заказать еду с доставкой

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Хочу заказать еду с доставкой

Новое сообщение Naidjel » 30 окт 2023, 01:19

Сегодня у меня очень плотный график, и я не успеваю приготовить ужин. Хочу заказать еду с доставкой, но не знаю, в какой ресторан. Может, кто-нибудь может посоветовать хороший ресторан с доставкой?


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Naidjel
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Re: Хочу заказать еду с доставкой

Новое сообщение Kaslan » 30 окт 2023, 04:04

Ужин с доставкой? Хорошая идея. Наши предки были бы в восторге от таких возможностей. Гугли меню, заказывай, и готовься к кульминации вкусового оргазма.
Kaslan
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