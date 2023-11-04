Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо

Новое сообщение Карабас » 04 ноя 2023, 08:19

Я нашел новое увлечение - приготовление кофе. Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо. Какие модели кофемашин считаются лучшими для домашнего использования?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо

Новое сообщение Kanniga » 04 ноя 2023, 12:35

Да, конечно, купи этот билет в ад потребительского общества. Нет лучших моделей, потому что это всё бессмысленные попытки заполнить пустоту внутри.
Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу

Re: Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо

Новое сообщение Naidjel » 04 ноя 2023, 15:30

если вам нужна новая кофемашина, то загляните на https://trftrade.ru/ . У них огромный выбор кофейных аппаратов, и цены вполне разумные. Я там свою машинку взял, и теперь каждое утро начинается с ароматного кофе!
Аватара пользователя
Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group