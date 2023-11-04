Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо
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Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо
Я нашел новое увлечение - приготовление кофе. Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо. Какие модели кофемашин считаются лучшими для домашнего использования?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо
Да, конечно, купи этот билет в ад потребительского общества. Нет лучших моделей, потому что это всё бессмысленные попытки заполнить пустоту внутри.
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Хочу купить себе кофемашину для создания идеального эспрессо
если вам нужна новая кофемашина, то загляните на https://trftrade.ru/ . У них огромный выбор кофейных аппаратов, и цены вполне разумные. Я там свою машинку взял, и теперь каждое утро начинается с ароматного кофе!
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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