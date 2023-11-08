Где лучше всего купить кофейные капсулы ?

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Где лучше всего купить кофейные капсулы ?

Новое сообщение Kaslan » 08 ноя 2023, 13:12

Я недавно приобрел кофемашину Nespresso, и мне нужны капсулы. Где лучше всего купить кофейные капсулы для этой машины?


Kaslan
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Где лучше всего купить кофейные капсулы ?

Новое сообщение JamesReus » 08 ноя 2023, 15:24

Nespresso, классно! Капсулы в магазинах продуктовых найдешь. Не мудрствуй, просто выбирай вкус.
JamesReus
Читатель
 
Сообщения: 8
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