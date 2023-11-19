Еда для детского дня рождения.
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Еда для детского дня рождения.
Моему сыну исполняется 10 лет, и он хочет пригласить своих друзей из школы и спортивной секции. Такое количество гостей точно не поместиться у нас в квартире, так что мы планируем арендовать загородный дом. Но проблема немного в другом. У меня нет времени готовить самой, да и я не особо умею это делать. Можете порекомендовать хороший ресторан в Казани, где можно заказать вкусную еду для детей?
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Шилова Ольга
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:54
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Re: Еда для детского дня рождения.
Только перед тем, как будете заказывать еду, обязательно обзвоните всех родителей, чьи дети придут к вам на праздник, и узнайте, на что у ребенка есть аллергия. А лучше, чтобы дети приходили вместе с родителями и сами следили, что ест их ребенок.
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Стрелкова Светлана
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:35
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Re: Еда для детского дня рождения.
Мне кажется, детям можно просто заказать пиццу, купить несколько тортов и лимонады. Они же не поесть приходят на день рождение, а поиграть и пообщаться.
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Гусева Вера
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 23:31
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Re: Еда для детского дня рождения.
Вера, я согласна, детям точно не нужны полноценные блюда. Как один из вариантов, можно найти выездную кухню, которая приготовит разные закуски. Небольшие бутерброды, всякие десерты на шпажках, фрукты и так далее. Вот, например, одна из таких кейтеринговых компаний в Казани, у них можете узнать стоимость за приготовление подобной еды для вечеринок https://boxcatering.ru/.
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Субботина Ирина
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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