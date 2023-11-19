Шилова Ольга » 19 ноя 2023, 22:31

Моему сыну исполняется 10 лет, и он хочет пригласить своих друзей из школы и спортивной секции. Такое количество гостей точно не поместиться у нас в квартире, так что мы планируем арендовать загородный дом. Но проблема немного в другом. У меня нет времени готовить самой, да и я не особо умею это делать. Можете порекомендовать хороший ресторан в Казани, где можно заказать вкусную еду для детей?