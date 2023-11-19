Еда для детского дня рождения.

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Еда для детского дня рождения.

Новое сообщение Шилова Ольга » 19 ноя 2023, 22:31

Моему сыну исполняется 10 лет, и он хочет пригласить своих друзей из школы и спортивной секции. Такое количество гостей точно не поместиться у нас в квартире, так что мы планируем арендовать загородный дом. Но проблема немного в другом. У меня нет времени готовить самой, да и я не особо умею это делать. Можете порекомендовать хороший ресторан в Казани, где можно заказать вкусную еду для детей?


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Шилова Ольга
 
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Зарегистрирован: 17 ноя 2023, 22:54
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Re: Еда для детского дня рождения.

Новое сообщение Стрелкова Светлана » 19 ноя 2023, 22:40

Только перед тем, как будете заказывать еду, обязательно обзвоните всех родителей, чьи дети придут к вам на праздник, и узнайте, на что у ребенка есть аллергия. А лучше, чтобы дети приходили вместе с родителями и сами следили, что ест их ребенок.
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Стрелкова Светлана
 
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Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:35
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Re: Еда для детского дня рождения.

Новое сообщение Гусева Вера » 19 ноя 2023, 22:47

Мне кажется, детям можно просто заказать пиццу, купить несколько тортов и лимонады. Они же не поесть приходят на день рождение, а поиграть и пообщаться.
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Гусева Вера
 
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Re: Еда для детского дня рождения.

Новое сообщение Субботина Ирина » 19 ноя 2023, 22:56

Вера, я согласна, детям точно не нужны полноценные блюда. Как один из вариантов, можно найти выездную кухню, которая приготовит разные закуски. Небольшие бутерброды, всякие десерты на шпажках, фрукты и так далее. Вот, например, одна из таких кейтеринговых компаний в Казани, у них можете узнать стоимость за приготовление подобной еды для вечеринок https://boxcatering.ru/.
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Субботина Ирина
 
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Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:14
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