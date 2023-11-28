кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?

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кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 16:47

кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита? Мне нужна тема для ресторана, а я как рыба в воде в этом не понимаю.


Карабас
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Re: кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 18:53

Оборудование для общепита — это не борщ, выбрать сложно! Ищи то, что не только готовит, но и создает атмосферу "вкусной" прибыли
Paris
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Re: кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?

Новое сообщение Laiving » 29 ноя 2023, 04:10

Развивая свой ресторанный бизнес, я обнаружил https://technohoreca-online.ru/ . Их предложения по оборудованию для общепита впечатляют разнообразием и качеством. Здесь можно найти всё необходимое для успешного и эффективного функционирования заведения.
Laiving
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