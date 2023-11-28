кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?
кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита? Мне нужна тема для ресторана, а я как рыба в воде в этом не понимаю.
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?
Оборудование для общепита — это не борщ, выбрать сложно! Ищи то, что не только готовит, но и создает атмосферу "вкусной" прибыли
- Paris
- Читатель
-
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
-
Re: кто-то сталкивался с выбором оборудования для общепита?
Развивая свой ресторанный бизнес, я обнаружил https://technohoreca-online.ru/ . Их предложения по оборудованию для общепита впечатляют разнообразием и качеством. Здесь можно найти всё необходимое для успешного и эффективного функционирования заведения.
- Laiving
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3