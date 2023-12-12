Askold taras » 12 дек 2023, 19:43

Здравствуйте, уважаемые! Я стою перед сложным выбором подарка для своей бабушки на её юбилей. Хочу порадовать её чем-то полезным и стильным для кухни. Возник вопрос по поводу выбора кухонных комбайнов и машин. Столько разнообразных брендов и функций! Какой из них лучше выбрать, чтобы удовлетворить все потребности бабушки на кухне? Буду признательна за ваши рекомендации и советы!