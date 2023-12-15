Где я могу заказать вкуснейший тортик?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где я могу заказать вкуснейший тортик?

Новое сообщение kodena » 15 дек 2023, 10:50

Где я могу заказать вкуснейший тортик в Калининграде?

Поделитесь ка своими мнениями по этому поводу? С радостью послушаю)



kodena
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу

Re: Где я могу заказать вкуснейший тортик?

Новое сообщение belkodi » 15 дек 2023, 11:33

Я недавно искал где заказать тортик в Калининграде и попробовал несколько вариантов. Не могу не поделиться своим открытием - в Cupcake Queen мне предложили настоящий волшебный вкус! Теперь, что касается опыта. Их торты - это не просто десерты, это настоящее произведение искусства. Нежные текстуры, насыщенные вкусы, и, конечно, прекрасное оформление. Я заказал торт на праздник и был приятно удивлен. Гости были в восторге!
belkodi
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group