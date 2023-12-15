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Где я могу заказать вкуснейший тортик?
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Где я могу заказать вкуснейший тортик?
Где я могу заказать вкуснейший тортик в Калининграде?
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Где я могу заказать вкуснейший тортик?
Я недавно искал где заказать тортик в Калининграде и попробовал несколько вариантов. Не могу не поделиться своим открытием - в Cupcake Queen мне предложили настоящий волшебный вкус! Теперь, что касается опыта. Их торты - это не просто десерты, это настоящее произведение искусства. Нежные текстуры, насыщенные вкусы, и, конечно, прекрасное оформление. Я заказал торт на праздник и был приятно удивлен. Гости были в восторге!
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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