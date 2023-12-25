Dennis » 25 дек 2023, 17:48

Ранее я никогда не пил виски, но почитал в интернете, о том что Ирландский самый вкусный. Возможно ты сможешь мне посоветовать виски, на которое стоит обратить свое внимание? Также оставь ссылочку на магазин, где его можно заказать.