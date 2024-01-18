Слышал, что можно заказать пиццу без теста

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Слышал, что можно заказать пиццу без теста

Новое сообщение Kraisler » 18 янв 2024, 18:06

Слышал, что можно заказать пиццу, которая выглядит как произведение искусства, а еще и на мясных коржах, а не на обычном тесте. Где такое чудо можно приобрести?


Kraisler
 
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Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Слышал, что можно заказать пиццу без теста

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 янв 2024, 21:20

Пицца на мясных коржах – это что, новый уровень гурманства? Не заморачивайся, иди в ближайшую пиццерию, а не ищи кулинарные шедевры.
ВиллиВОнка
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