Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе

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Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе

Новое сообщение Axilless » 19 янв 2024, 23:27

Занимаюсь предпринимательством в сфере общественного питания. Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе с широким ассортиментом?


Axilless
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Сообщения: 57
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Re: Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе

Новое сообщение Kanniga » 20 янв 2024, 03:31

Забудь про качество, когда дело доходит до доставки еды. Либо опаздывают, либо забывают что-то важное добавить. Может, стоит забить и готовить самому?
Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 70
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