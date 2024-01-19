Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе
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Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе
Занимаюсь предпринимательством в сфере общественного питания. Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе с широким ассортиментом?
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Где можно найти качественные услуги по доставке еды в Симферополе
Забудь про качество, когда дело доходит до доставки еды. Либо опаздывают, либо забывают что-то важное добавить. Может, стоит забить и готовить самому?
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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