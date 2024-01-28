Как там с ценниками, и не подставят ли своей "акцией" нас с вами? И вообще, есть ли еще варианты где-то в этом густонаселенном интернет-лесу? Может, кто из вас уже ловил шаровые краны и готов посоветовать, где лучше забирать?
И что важно при выборе? Материал, размер, или еще какие-то хитрости? Я тут такой дебютант в этом шаровом деле, так что любые советы будут к месту.
Если у кого опыт есть с этим магазом или другими халявщиками, дайте знать – не хочу на бабки в песок ссыкаться. Давайте сделаем домашний самогон еще вкуснее, чем у "бухло-баронов"! Заранее благодарю за идеи, красавчики!