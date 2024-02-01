Опыт приготовления стейков из мраморной говядины
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Опыт приготовления стейков из мраморной говядины
Привет, форумчане! Кто-то пробовал готовить стейки из мраморной говядины? Какие рецепты и секреты поделитесь? И где лучше покупать мясо?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Опыт приготовления стейков из мраморной говядины
Да, определенно стейки из мраморной говядины - это нечто! Я всегда заказываю на https://steaki.ru/product-category/steaki/ их мясо просто потрясающее! Эти стейки невероятно сочные и нежные. Самое крутое, что они собственного производства, так что качество на высоте. Я обычно выбираю разные варианты в зависимости от настроения: рибай, томагавк, филе... Там выбор огромный! И еще, доставка быстрая, упаковка отличная - всегда свежее мясо. Попробуйте, не пожалеете!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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