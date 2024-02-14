Лучший чай для повседневного пользования?

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Лучший чай для повседневного пользования?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 14 фев 2024, 13:43

Привет, друзья! Я вот думаю, какой чай лучше всего подходит для ежедневного употребления? Хочется чего-то вкусного, но не слишком сложного в приготовлении. Может, у кого-то есть отличные рекомендации?


samoeglavnoe**
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Re: Лучший чай для повседневного пользования?

Новое сообщение IntoSpace » 14 фев 2024, 13:44

Привет! Я тоже долго искал и недавно открыл для себя Tea-State.com - интернет магазин настоящего Китайского чая. Они предлагают широкий ассортимент чая, и я влюбился в их "Зеленый Дракон" вот. Этот чай идеально подходит для повседневного употребления - свежий вкус и приятное послевкусие. По крайней мере, я не могу нарадоваться! К тому же, заказывать у них удобно и быстро доставляют.

Tea-State.com - Интернет магазин настоящего Китайского чая. Чайное состояние — проект, который бережно помогает отыскать нужный чай.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 337
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