IntoSpace » 23 июл 2024, 14:53

Привет! Важно учитывать несколько факторов. Во-первых, мощность и производительность гриля. Для ресторана лучше выбирать модели с хорошей теплоемкостью и равномерным прогревом. Также стоит обратить внимание на материалы, из которых изготовлен гриль — нержавеющая сталь обычно долговечнее. И не забудьте про удобство в обслуживании и чистке, это также очень важно.