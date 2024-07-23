Нужно купить грили для ресторана: на что обратить внимание?
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Нужно купить грили для ресторана: на что обратить внимание?
Всем привет! Думаю обновить оборудование в нашем ресторане и ищу хороший профессиональный гриль. На что стоит обратить внимание при выборе? Какие особенности важны для работы в заведении?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужно купить грили для ресторана: на что обратить внимание?
Привет! Важно учитывать несколько факторов. Во-первых, мощность и производительность гриля. Для ресторана лучше выбирать модели с хорошей теплоемкостью и равномерным прогревом. Также стоит обратить внимание на материалы, из которых изготовлен гриль — нержавеющая сталь обычно долговечнее. И не забудьте про удобство в обслуживании и чистке, это также очень важно.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужно купить грили для ресторана: на что обратить внимание?
Я рекомендую посмотреть на модели от компании https://restoran-service.ru/catalog/gri ... sionalnye/ они предлагают широкий выбор профессиональных грилей, которые идеально подходят для ресторанов и кафе. У них есть модели с различными конфигурациями, включая гриль для угля и газовые версии. Это обеспечит вам не только отличное качество готовки, но и долгий срок службы оборудования. Цены на их продукцию разумные, а качество действительно на высоте.
- max
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 май 2023, 19:50
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Re: Нужно купить грили для ресторана: на что обратить внимание?
Давно хотел обновить гриль, но то не устраивала конструкция, то сомневался в качестве. В Elberon наткнулся на модель, которая идеально подошла мне по характеристикам. Долго не думал – оформил заказ, а менеджер сразу связался, чтобы уточнить удобное время доставки. Через пару дней уже жарил сочные стейки. Гриль оказался удобным, прочным, а главное – простым в уходе. Если присматриваете что-то подобное – Elberon однозначно стоит внимания! Я и сам гриль неплохой присмотрел там!
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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