Сколько квадратов

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Сколько квадратов

Новое сообщение LVS » 21 июн 2019, 19:43

Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение


LVS
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение burbon » 23 июн 2019, 12:44

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Ну каждому метров по 5-6 отвести придется считаю иначе тесно будет работать

burbon
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение Prokl » 23 июн 2019, 16:14

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Вы можете посмотреть офисы на https://officemaps.ru там главное чтобы месторасположение было офисного здания приемлемым для вашего бизнеса это раз, второе - офис подходил в плане того что он был теплым ведь вы и зимой работать будете, чтобы охрана желательно была

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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение Smidt » 17 июл 2019, 18:44

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

на каждого по 4-5 чтобы нормально было

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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение glebushka » 17 июл 2019, 18:46

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Размеры рабочего рпостранства важны но тут такой нюанс есть, что можно даже небольшое место грамотно спроектировав превратить в комфортный офис, например есть возможность зонирования пространства с помощью стеклянных перегородок, такие перегородки в Софосе с монтажом заказать можно http://sofos.ru

glebushka
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