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Сколько квадратов
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
Ну каждому метров по 5-6 отвести придется считаю иначе тесно будет работать
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
Вы можете посмотреть офисы на https://officemaps.ru там главное чтобы месторасположение было офисного здания приемлемым для вашего бизнеса это раз, второе - офис подходил в плане того что он был теплым ведь вы и зимой работать будете, чтобы охрана желательно была
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
на каждого по 4-5 чтобы нормально было
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
Размеры рабочего рпостранства важны но тут такой нюанс есть, что можно даже небольшое место грамотно спроектировав превратить в комфортный офис, например есть возможность зонирования пространства с помощью стеклянных перегородок, такие перегородки в Софосе с монтажом заказать можно http://sofos.ru
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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