Автономная газификация дома

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Автономная газификация дома

Новое сообщение anna miller » 17 сен 2019, 01:45

Завершили строительство дома за городом, кто может посоветовать организацию с хорошей репутацией, которая занимается автономной газификацией загородных домов?


anna miller
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Re: Автономная газификация дома

Новое сообщение feropontova » 17 сен 2019, 15:51

Такая система работает на сжиженном углеводородном газе пропан-бутане. Топливо хранится в резервуаре газгольдере и по внешнему трубопроводу поступает в дом.
feropontova
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Re: Автономная газификация дома

Новое сообщение bubnova » 17 сен 2019, 21:07

Мы с мужем живем за городом, автономную газификацию дома мы сделали благодаря компании НГАЗ сайт https://noginsk-gaz.ru/ у них опытные инженеры и отличный многопрофильный сервис, в области газификации.
bubnova
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