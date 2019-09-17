Автономная газификация домаПри поддержке RuBo@rd Realty
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Автономная газификация дома
Завершили строительство дома за городом, кто может посоветовать организацию с хорошей репутацией, которая занимается автономной газификацией загородных домов?
- anna miller
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 24 авг 2019, 03:54
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Re: Автономная газификация дома
Такая система работает на сжиженном углеводородном газе пропан-бутане. Топливо хранится в резервуаре газгольдере и по внешнему трубопроводу поступает в дом.
- feropontova
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Re: Автономная газификация дома
Мы с мужем живем за городом, автономную газификацию дома мы сделали благодаря компании НГАЗ сайт https://noginsk-gaz.ru/ у них опытные инженеры и отличный многопрофильный сервис, в области газификации.
- bubnova
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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