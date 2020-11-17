Недвижимость на Кипре

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Недвижимость на Кипре

Новое сообщение Kapitoliy » 17 ноя 2020, 05:58

Очень хочу прикупить себе приличную недвижимость на Кипре, пока цены низкие. Давно хотел, но знакомые говорили что цены нереальные. Сейчас что-то изменилось?


Kapitoliy
 
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Re: Недвижимость на Кипре

Новое сообщение Borisova » 17 ноя 2020, 05:59

Ну если сравнивать цены, которые были около года назад, то цена значительно упала. Сейчас можно приличную виллу взять уже за 180 тысяч, так у неё будет приличный участок, в два этажа и недалеко от моря. Можете посмотреть варианты вилл в агентстве недвижимости на Кипре https://estatecyprus.ru/ на этом сайте. Мне тут варианты всегда больше всех нравились. У нас даже не думайте брать недвижимость у моря, цену в разы выше ставят. На Кипре даже выгоднее будет чем у нас. Плюс с документами если через агентство будете покупать, проблем не возникнет абсолютно.
Borisova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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