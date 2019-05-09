Сырье для производства косметики
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Сырье для производства косметики
Сейчас очень актуально производить косметику и на этом очень хорошо заработать можно и вот я решил начать производство косметики в Санкт Петербурге,подскажите где можно хорошее сырье закупать ?
- Liberator
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
-
Re: Сырье для производства косметики
Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.
- Laurent
- Читатель
-
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
-
Re: Сырье для производства косметики
Очень плохо конечно что мало есть хороших предприятий которые продают реально качественное сырье,вот я не пример обращался в эту компанию https://biokhim.com я и сейчас с ними сотрудничаю,сырье отличное и вообще они имеют очень много довольных клиентов.
- Alyabyev
- Читатель
-
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
-
Re: Сырье для производства косметики
Актуально, а как же конкуренция скажите пожалуйста
- LVS
- Фанат
-
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Сырье для производства косметики
А косметику вы планируете производить под своим брендом или как? Есть просто компания, которая предлагает услуги по выводу вашей продукции на рынок и они обещают ваши продажи сделать такими что вы останетесь довольны плодотворным с сними сотрудничеством, вот тут подробности https://leadstartup.ru/ вашей новой косметике необходим мощный толчок и они это организуют
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Сырье для производства косметики
Laurent писал(а):Чтобы купить хорошее вам сырье то для этого однозначно вам придется как следует выбрать между различными производственными компаниями которые производят такое сырье.
Верно. Следует выбрать надежного поставщика, чтобы сырье качественное было. Где еще можно посмотреть?
- Irishka
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2