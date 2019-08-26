Leonn » 26 авг 2019, 03:26

Основная задача предметной рекламной фотографии — продемонстрировать предлагаемый товар, максимально подчеркнув все его выигрышные стороны и завуалировав возможные недостатки. Кто может посоветовать хорошую проверенную организацию предметной фотосъемки, необходимо для интернет магазина ювелирных изделий.