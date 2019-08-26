Предметная фотосъемка
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Предметная фотосъемка
Основная задача предметной рекламной фотографии — продемонстрировать предлагаемый товар, максимально подчеркнув все его выигрышные стороны и завуалировав возможные недостатки. Кто может посоветовать хорошую проверенную организацию предметной фотосъемки, необходимо для интернет магазина ювелирных изделий.
- Leonn
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:07
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