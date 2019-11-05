Танька » 05 ноя 2019, 13:30

Широкий ассортимент и высокое качество материалов

Интернет-магазин краски Farbaland – это доступные цены, широкий, регулярно обновляемый ассортимент. В онлайн-каталоге Farbaland представлено около 100 ведущих брендов производителей строительных материалов. Покупателям предлагается все необходимые материалы для строительства и ремонта. В интернет-магазине можно приобрести продукцию для утепления фасада, внутренней отделки, деревозащитной обработки и материалы для декорирования интерьера и экстерьера. Все консультирующие Вас специалисты проходят ежегодно обучение у производителей стройматериалов, поэтому с удовольствием ответят на вопросы и подскажут, на что стоит обратить внимание перед покупкой строительных материалов.

Выгодный ремонт

Интернет-магазин Farbaland регулярно проводит масштабные распродажи https://farbaland.com/aktsii/ В рамках таких акций предоставляются большие скидки (до 50%) на краски и штукатурки. Дополнительные выгодные условия действуют для постоянных покупателей Farbaland – персональная скидка, зависящая от объема покупки. Мы всегда ответственно подходим к выбору поставщиков, со многими производителями мы работаем напрямую больше 10 лет, поэтому все категории товаров отличаются высоким качеством и разнообразием. Вся продукция хранится в отапливаемом складе и имеет соответствующие сертификаты качества. Также у нас есть собственное колеровочное оборудование, благодаря чему мы делаем колеровку краски и штукатурки по всем цветовым каталогам. Будем очень рады видеть Вас в офисе компании, где представлены образцы нанесенных материалов, что позволит увидеть и пощупать финишное покрытие. Наши дизайнера бесплатно помогут Вам определиться с цветовой коллекцией интерьера или экстерьера. Ознакомят с новинками в дизайне интерьера.

Доставка и оплата без проблем

Строительный онлайн-магазин Farbaland осуществляет быструю доставку по всей Украине с помощью собственной курьерской службы Новая почта. По Киеву и области доставку осуществляем собственным транспортом, что существенно ускоряет доставку стройматериалов. Покупатель может также забрать заказ из нашего оптового склада в Киеве или заказать адресную доставку в любой регион Украины. Вся отправляемая продукция - страхуется, поэтому в случае выявленных дефектов во время транспортировки, мы осуществляем замену за свой счет. Главное уведомить об этом курьера сразу при получении товара.

Farbaland предлагает несколько различных вариантов оплаты заказа как при оформлении, так и по факту при получении, - банковскими картой или переводом, наличным расчетом или электронным платежом. В офисе компании Вы можете оформить оплату частями или рассрочку от Приват Банка. Для юридических лиц работаем по безналичному расчету. Если товар не подошел, его можно вернуть с курьером как до оплаты заказа, так и после по Новой почте или в на нашем складе в течение 14 дней.