Лолита » 06 ноя 2019, 14:21

Как наверное поняли из названия темы, интересен выбор смесителя для раковины.

Безусловно в интернет магазинах и обычных строй магазинах огромное количество выбора, при этом нужно решить для себя по вопросу выбора лучшего предложения.

Помогите решить по вопросу предложения на такой вис смесителей?