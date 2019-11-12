5 причин, почему следует сотрудничать именно с нами
Оптовые цены.
Отсутствие демпинга.
Проведение обучения по продаже материалов для вашего персонала.
Рекламная поддержка и предоставление клиентских заказов вашего региона.
Единый реестр строительных объектов, чтобы не мешать друг другу.
Что нужно чтобы стать официальным представителем:
Принимая во внимание узкую специализацию торговых предприятий, мы идем на встречу и предлагаем выгодные условия сотрудничества на отдельную группу товаров. Так к примеру компания специализирующаяся на продаже материалов для утепления фасадов, получает спеццены только на ассортимент материалов для утепления, а предприятию торгующим пиломатериалами предлагаются лучшие цены на деревозащиту.
Цены: Оптовые
Доставка: Бесплатная по всей Украине https://optovik.ua/dostavka/
Колеровка продукции: Специалистами OPTOVIK
Что нужно чтобы стать дилером:
Дилерские условия сотрудничества предоставляются одному представителю на регион. Необходимо иметь минимальный складской запас продукции по всему ассортименту продукции. Выполнение плана продаж с динамикой роста.
Цены: Крупный опт
Доставка: Оговаривается индивидуально
Колеровка продукции: Специалистами OPTOVIK или самостоятельно