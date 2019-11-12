Танька » 12 ноя 2019, 15:40

Компания OPTOVIK приглашает к сотрудничеству предпринимателей и торгующие организации. Если Вы хотите стать официальным представителем или дилером строительных материалов ТМ Bergge, Renilux, Farzzer, YOOOKI – мы готовы предложить Вам выгодные условия сотрудничества на постоянной основе!

5 причин, почему следует сотрудничать именно с нами

Оптовые цены.

Отсутствие демпинга.

Проведение обучения по продаже материалов для вашего персонала.

Рекламная поддержка и предоставление клиентских заказов вашего региона.

Единый реестр строительных объектов, чтобы не мешать друг другу.

Что нужно чтобы стать официальным представителем:

Принимая во внимание узкую специализацию торговых предприятий, мы идем на встречу и предлагаем выгодные условия сотрудничества на отдельную группу товаров. Так к примеру компания специализирующаяся на продаже материалов для утепления фасадов, получает спеццены только на ассортимент материалов для утепления, а предприятию торгующим пиломатериалами предлагаются лучшие цены на деревозащиту.

Цены: Оптовые

Доставка: Бесплатная по всей Украине https://optovik.ua/dostavka/

Колеровка продукции: Специалистами OPTOVIK

Что нужно чтобы стать дилером:

Дилерские условия сотрудничества предоставляются одному представителю на регион. Необходимо иметь минимальный складской запас продукции по всему ассортименту продукции. Выполнение плана продаж с динамикой роста.

Цены: Крупный опт

Доставка: Оговаривается индивидуально

Колеровка продукции: Специалистами OPTOVIK или самостоятельно