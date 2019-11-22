Танька » 22 ноя 2019, 11:38

Цвет – это мощная сила в руках дизайнера. Он притягивает взгляд, рождает эмоции и передает смысл. Вся лакокрасочная продукция Bergge колеруется по мировым цветовым каталогам. В своей лаборатории мы можем повторить любой цвет на заказ. Возможна разработка эксклюзивного оттенка для строительного объекта https://bergge.com/uslugi/

Колеровка цвета производится на сверхточном оборудовании в автоматическом режиме. Высококлассный колеровочный комплекс позволяет в точности воспроизвести формулу, попадая в цвет из партии в партию.

У нас Вы можете воспользоваться онлайн программой подбора цвета.

Мы уверены в том, что наше предложение – Ваша гарантия качества перед конечным потребителем.

Подберем по каталогу

Возможность подбора цвета по различным каталогам: от RAL, NCS, до каталогов других поставщиков лакокрасочной продукции.

Поделимся опытом

Вас проконсультируют наши декораторы, которые осуществляют весь технологический процесс.

Воспроизведем любую технологию

Подберем решение под Ваш образец, будь то эффект камня с металлом или эффект ржавчины с окислением.

В коллекциях Bergge более 10000 цветовых решений. Индивидуальный выбор декоративной краски или штукатурки гарантирует неповторимые эффекты, которые подойдут помещению больше, чем стандартные варианты.

Под заказ принимаются разработки текстур с дальнейшим их нанесением. Для наших клиентов изготавливаем образцы финишных покрытий.

Контакты:

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