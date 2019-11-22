Колеровка цвета производится на сверхточном оборудовании в автоматическом режиме. Высококлассный колеровочный комплекс позволяет в точности воспроизвести формулу, попадая в цвет из партии в партию.
У нас Вы можете воспользоваться онлайн программой подбора цвета.
Мы уверены в том, что наше предложение – Ваша гарантия качества перед конечным потребителем.
Подберем по каталогу
Возможность подбора цвета по различным каталогам: от RAL, NCS, до каталогов других поставщиков лакокрасочной продукции.
Поделимся опытом
Вас проконсультируют наши декораторы, которые осуществляют весь технологический процесс.
Воспроизведем любую технологию
Подберем решение под Ваш образец, будь то эффект камня с металлом или эффект ржавчины с окислением.
В коллекциях Bergge более 10000 цветовых решений. Индивидуальный выбор декоративной краски или штукатурки гарантирует неповторимые эффекты, которые подойдут помещению больше, чем стандартные варианты.
Под заказ принимаются разработки текстур с дальнейшим их нанесением. Для наших клиентов изготавливаем образцы финишных покрытий.
Контакты:
+38 (044) 353-93-93
+38 (067) 524-35-35