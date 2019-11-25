Танька » 25 ноя 2019, 11:08

Наша компания «Центр комплектации строительных объектов» работает на строительном рынке Украины с 2008 года, основное направление - оптовая и розничная продажа строительных материалов. Начиная с 2015 года, мы расширили свой ассортимент продукции профессиональными интерьерными красками, став официальными дилерами компании Renilux. На сегодняшний день предприятие Renilux входит в состав концерна Eshado (Poland, Krakow), вся продукция производится в Финляндии (Vanha Porintie 1890E 03400 Vihti, Finland)

Ассортимент

Имея широкий выбор красок https://renilux.ua/kraski , мы предлагаем для профессионалов именно тот продукт, который отвечает современным требованиям высококачественной отделки помещений. Среди фаворитов Renilux Lino 7 уникальная моющаяся интерьерная краска. Имея отличную устойчивость к влажному истиранию (I класс по EN DIN 13300) и специальных антибактериальных добавок её можно использовать во влажных помещениях.

Бывает такое, что помещение было затоплено или проявились пятна ржавчины либо грибка, в таком случае для финишного слоя порекомендуем высокоукрывную краску Renilux Norium. Если не требуется реставрация интерьера, её можно наносить в один слой.

Ну а если площадь, которую необходимо покрасить, слишком велика и есть вероятность что на стенах или потолке проявятся полосы, решить эту задачу можно интерьерной краской Renilux Idelium. Эта уникальная матовая краска для внутренних работ, за счет увеличенного времени высыхания позволяет покрасить большие поверхности, не оставив полос. Что является очень удобным для любого маляра.

Широкая линейка дополнительной продукции, постоянно обновляемый модельный ряд строительных материалов, учет требований времени, пожеланий и запросов потребителя – вот что выделяет нашу компанию среди аналогичных фирм и является ее визитной карточкой.

Работа с клиентами

Наш девиз – качество, оперативность, индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы работаем как со специализированными строительными компаниями и организациями, так и с частными лицами. Наши возможности позволяют провести полную комплектацию строительных объектов материалами для внутренней и наружной отделки.

В ассортименте предлагаемых услуг: продажа сопутствующих товаров (декоративная штукатурка, стеклохолст, шпаклевки, строительный инструмент), колеровка красок, организация доставки продукции, а также профессиональные консультации наших специалистов.

Цены

Торговая компания «Центр комплектации строительных объектов» является официальным дилером и дистрибьютором большинства торговых марок, что позволяет устанавливать демократичную стоимость на продукцию, проводить привлекательную для покупателей ценовую политику, реализовывать программы бонусов и значительных скидок для наших постоянных клиентов.

Тел.:

(044) 353-93-03

(097) 916-30-38