Танька » 26 ноя 2019, 11:22

С момента основания компания «GREEN MASTER» является поставщиком экологически чистых строительных материалов для внутренней и наружной отделки. Основной деятельностью компании является поставки высококачественных деревозащитных средств«PINOTEX» «TIKKURILA» «Belinka» «СЕНЕЖ»на рынок Киева и ряд регионов Украины.

Ориентируясь на современного потребителя компания «GREEN MASTER» предлагает - большой ассортимент поставляемой продукции куда входят:

- Деревозащитные средства Пинотекс (Pinotex), Тиккурила (Tikkurila), СЕНЕЖ, Белинка;

- Антисептики, ОГНЕБИОЗАЩИТА;

- Клеи паркетные https://greenmaster.com.ua/category/kle ... a-parketa/ Бостик (Bostik), Томзит (Thomsit), Бона (BONA), Каско (Casco), Снежка;

- Стеклохолст, флизелин, клеи для стеклохолста;

- Декоративные штукатурки Церезит (Ceresit), Баумит (Baumit), Капарол (Caparol);

- Материалы для утепления Фасадов, комплектующие;

- Клеевые смеси для плитки.

Прямые контракты с ведущими отечественными и Российскими производителями позволяют обеспечивать высокое качество продукции, оптимальные сроки и стабильность поставок. Также компания «GREEN MASTER» успешно сотрудничает с зарубежными партнерами и их представителями в Украине. Значительные объемы закупок импортной продукции позволяют устанавливать оптимальные цены для конечных потребителей.

Компания «GREEN MASTER» постоянно находиться в развитии, и приглашает к деловому сотрудничеству всех, кто заинтересован в продвижении своей и приобретении нашей продукции, в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Квалифицированный персонал нашей компаний всегда готов предложить клиентам наиболее выгодные условия работы. Специалисты компании помогут осуществить выбор продукции, и предложат различные варианты ее доставки. Любой клиент может рассчитывать на индивидуальный подход в решении его вопросов.

Контакты:

(044) 221-61-11; (067) 122-92-92